Windjammers 2: Steve Miller e l'Arcade Mode nel nuovo trailer, demo disponibile

Windjammers 2 torna finalmente a mostrarsi in video, con un trailer che rivela il ritorno del personaggio di Steve Miller e presenta l'Arcade Mode.

In uscita nel corso del 2021 su PC e Nintendo Switch, Windjammers 2 renderà dunque omaggio al classico NEO GEO, introducendo l'atleta bilanciato di riferimento per gli utenti meno esperti.

Per quanto riguarda invece l'Arcade Mode, si tratta di una modalità in single player in cui potremo cimentarci con vari campionati affrontando i giocatori controllati dall'intelligenza artificiale, guadagnando crediti per poter rimediare a eventuali sconfitte.

"L'Arcade Mode rappresenta un ottimo punto di partenza per i novizi e porta il mondo di Windjammers in vita, aggiungendo colore alla storia di ogni atleta attraverso finali personalizzati man mano che scalano le classifiche e dominano gli avversari."

Se volete provare l'esperienza di Windjammers 2, potete farlo su PC grazie alla demo disponibile su Steam nell'Ambito dello Steam Game Festival.