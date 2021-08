Through the Moongate: La storia di Richard Garriott, Origin Systems Inc. e Ultima parte 2 disponibile

Disponibile (in realtà già da qualche settimana) Through the Moongate: La storia di Richard Garriott, Origin Systems Inc. e Ultima parte 2. Scritto dallo storico dei videogiochi Andrea Contato, si tratta di un volume che ricostruisce la storia del grande Richard Garriott e della sua creatura più importante, come il sottotitolo fa intuire.

Through the Moongate: La storia di Richard Garriott, Origin Systems Inc. e Ultima parte II, copertina

Il secondo volume riprende esattamente da dove si era concluso il primo: da Wing Commander, per poi raccontare della genesi degli Ultima Underworld, di Ultima VII, Ultima Online e della vera e propria catastrofe che ha colpito la compagnia: l'avvento di Electronic Arts, che ha ben presto distrutto la cultura di Origin Systems, portandola alla chiusura.

Il volume prosegue seguendo i passi compiuti da Garriott dopo la sua fuga da EA, con la fondazione di Destination Games, il lancio dello sfortunato Tabula Rasa e il progetto Shroud of the Avatar pubblicato con una nuova software house: Portalarium.

Per gli appassionati di Ultima e di storia dei videogiochi, i Through the Moongate sono due volumi preziosi, che non devono mancare nella loro libreria. Sono disponibili sia in italiano, sia in inglese, in formato cartaceo e digitale.