PlayStation Store: giochi in sconto a meno di 15 euro, le migliori Offerte Roventi

È estate e questo significa che le uscite si diradano e i giocatori hanno modo di recuperare qualche gioco sfuggito nei mesi precedenti. Qual momento migliore quindi per sfruttare le offerte del PlayStation Store che raduna gli sconti più interessanti nella sezione Offerte Roventi. Abbiamo quindi selezionato per voi una serie di giochi PS4 e PS5 (via retrocompatibilità) a meno di 15 euro.

Partiamo con un gioco molto amato dal pubblico di tutto il mondo: Fall Guys Ultimate Knockout, che con un -40% è disponibile a 11.99 euro. Si tratta di un party game battle royale nel quale, di match in match, i giocatori devono sopravvivere a complessi percorsi. Se però preferite qualcosa di più hardcore, allora non perdetevi Monster Hunter World che, con un -25%, è disponibile a 14.99 euro.

Monster Hunter: World è uno dei giochi in offerta sul PlayStation Store

Vi suggeriamo inoltre di non perdervi Batman Arkham Knight, capitolo conclusivo della saga Arkham, disponibile a 12.99€. Se vi piacciono i giochi oscuri, inoltre, potete puntare su Bloodborne, che costa solo 9.99 euro (ma che ricordiamo è incluso anche su PS Now). Rimanendo in tema di oscurità ed esclusive PlayStation, non perdetevi Until Dawn, anch'esso disponibile a soli 9.99 euro (e anch'esso disponibile su PS Now).

Potete trovare tutti gli sconti delle Offerte Roventi del PlayStation Store qui. Diteci, quali giochi vi interessano di più?