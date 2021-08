Leggende Pokémon Arceus: novità in arrivo presto, lo conferma The Pokémon Company

Leggende Pokémon Arceus è stato uno degli annunci più interessanti della serie Pokémon negli ultimi tempi, ma fino ad oggi abbiamo visto poco nulla sul gioco. Dopo la presentazione originale e l'annuncio della data di uscita, Leggende Pokémon Arceus è praticamente scomparso. I fan saranno quindi felici di sapere che The Pokémon Company ha confermato che novità sono in arrivo presto.

Precisamente, in un'intervista con GamesBeat, J.C. Smith - senior director of consumer marketing presso The Pokémon Company International - ha affermato: "Abbiamo un rollout robusto, ma non c'è molto che io possa condividere in questo momento. Ma il team ha un sacco di grandi cose da condividere, e ci sentirete presto".

Ovviamente "presto" non significa molto, ma con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in arrivo in un centinaio di giorni, è possibile che vi sia un Pokémon Direct dietro l'angolo, pronto a parlarci dei vari giochi della saga in sviluppo. Ovviamente per ora si tratta solo di una speculazione.

Leggende Pokémon Arceus: un villaggio

Nella nostra anteprima di Leggende Pokémon Arceus, vi abbiamo inoltre spiegato che "Le buone intenzioni si percepiscono, rispetto al passato sulla carta potrebbe essere un balzo non indifferente, quello di cui tuttavia abbiamo bisogno è un prodotto finale che rivoluzioni a trecentosessanta gradi: il brand ha bisogno di una seria ventata d'aria fresca e dopo venticinque anni è giunto il momento di abbandonare il conservativismo in favore di una sperimentazione più sensibile e decisa, prendendosi dei rischi che chissà, potrebbero incontrare le braccia aperte degli appassionati. Il trailer di presentazione non ha affatto reso giustizia al progetto ed è un peccato, perché le basi seppur teoriche ci sono e sarebbe stato meglio parlare tramite immagini, anziché cali di frame rate evidenti e un'estetica chiaramente da pre-alpha."