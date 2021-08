PS5: nuovo souls-like esclusivo di FromSoftware e nuovo Wipeout in sviluppo, leak

Secondo un nuovo leak, è in sviluppo un nuovo souls-like da parte di FromSoftware che sarà esclusivo per PS5, la console di Sony. Inoltre, pare che in sviluppo vi sia anche un nuovo Wipeout. Vediamo tutti i dettagli a riguardo.

Prima di tutto, per quanto riguarda il nuovo souls-like da parte di FromSoftware per PS5, la prima fonte a riportare la cosa è @HazzardorGamin. Secondo quanto indicato, lo State of Play sarà il 19 agosto e mostrerà il nuovo gioco di FromSoftware che, però, non è Bloodborne 2. Secondo Hazzardor, la fonte di questo rumor è la stessa che ha svelato il DLC "Isola di Iki", inclusa in Ghost of Tsushima Director's Cut. A questo sommiamo però Shpeshal_Nick, noto leaker, che (con un po' di fastidio per essere stato battuto sul tempo) ha confermato che aveva in programma di svelare questo leak la prossima settimana. Nick "conferma" il gioco PS5 di FromSoftware, ma non conferma la data dell'evento, in ogni caso.

Per fare in modo di non essere battuto sul tempo di nuovo e anche a costo di dar fastidio a qualcuno, Nick ha deciso di condividere un secondo leak: è in arrivo un nuovo Wipeout. Il gioco è previsto per PS5 ma anche per PlayStation VR 2. Nick ritiene che lo sviluppatore sia XDEV, anche se non lo può confermare. Infine, specifica che si tratta di un progetto all'inizio dello sviluppo.

I rumor su un nuovo evento Sony PlayStation dedicato a PS5 e PS4 circolano da tempo. Possibile che questi due giochi saranno parte del prossimo State of Play di Sony? Anche una nota figura del mondo dei videogiochi ha commentato i recenti rumor.