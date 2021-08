Fortnite: in arrivo una modalità GDR open world?

A quanto pare qualcosa di interessante bolle in pentola a casa Epic Games e questa volta non si tratta di una collaborazione crossover o con un'artista di fama internazionale. Un leak infatti sembrerebbe suggerire l'arrivo di una modalità di Fortnite in chiave GDR open world.

Procediamo per gradi. All'inizio di quest'anno una serie di documenti emersi grazie alla causa legale tra Epic Games ed Apple ha portato alla luce tanti presunti leak riguardanti le novità in arrivo nel futuro del battle royale. Tra questi, uno in particolare parlava della creazione di una modalità open world. In seguito il rumor si è spento per mancanza di aggiornamenti in merito, ma ora è tornato alla ribalta.

Il leaker HypeX ha infatti condiviso su Twitter un'immagine trafugata grazie al datamine sull'ultima versione dei file di gioco. Come potete notare lo scatto immortala alcuni personaggi armati con armi da GDR fantasy, come un bastone da mago e l'immancabile accoppiata spada e scudo. Inoltre i più attenti avranno notato che lo scatto è chiaramente un artwork promozionale, ma che lo stile utilizzato e le fattezze dei personaggi si discostano molto da quelli visti finora su Battaglia Reale e Salva il Mondo.

Secondo HypeX, si tratta dunque di una modalità open world con elementi da gioco di ruolo. Tuttavia non è chiaro se sarà un evento a tempo limitato, come tanti altri visti in passato, o di un progetto più grande, dunque un vero e proprio spin-off GDR di Fortnite che andrà a creare un trittico di titoli assieme a Salva il Mondo e Battaglia Reale.

Nel frattempo Fortnite si prepara all'arrivo di Gamora dei Guardiani della Galassia con nuovi oggetti nel negozio.