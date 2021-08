ASUS ROG Cetra 2, la recensione degli auricolari gaming con cancellazione attiva del rumore

In un mercato dominato dalle cuffie da gaming over-ear abbiamo accolto con estremo interesse e curiosità i nuovi auricolari da gaming realizzati da ASUS. Nati come evoluzione dello scorso modello, questi ASUS ROG Cetra 2 sono indubbiamente un prodotto valido per coloro che desiderano una maggiore immersione nei videogiochi con un audio fedele e nitido in ogni situazione. La loro natura da auricolari in-ear ci ha fatto apprezzare l'estrema comodità e versatilità di questo prodotto, ideale per le postazioni da gioco sulla scrivania. Passare dagli auricolari Bluetooth ampiamente diffusi nel settore mobile e tornare alla configurazione con cavo non è stato così immediato, ma per determinati utilizzi ci siamo subito abituati a rimanere fisicamente connessi alle macchine da gioco. ASUS ha voluto inoltre implementare un discreto sistema di riduzione attiva del rumore, così come un microfono integrato per le comunicazioni via chat vocale. Tutto questo è stato racchiuso in un pacchetto disponibile ad un prezzo in linea con la qualità complessiva del prodotto. In seguito ad un'approfondita prova siamo dunque pronti a descrivervi tutte le specifiche e raccontarvi l'esperienza d'uso vissuta con gli auricolari nella nostra recensione degli ASUS ROG Cetra II.

Specifiche tecniche ASUS ROG Cetra 2 Questi auricolari da gaming realizzati da ASUS possiedono degli innovativi driver in gomma siliconica liquida (LSR) per garantire prestazioni stabili dell'altoparlante con bassi ben pronunciati ed un'equalizzazione complessiva molto bilanciata. L'altoparlante da 9,4 millimetri è stato realizzato in neodimio con un impedenza di 32 ohm. La risposta in frequenza è ampia, infatti ricopre uno spettro da 20 Hz fino ad arrivare a 40 kHz. Direttamente sotto la scocca degli auricolari si nascondono anche i microfoni omnidirezionali per la comunicazione vocale nei videogiochi. È presente inoltre la tecnologia Active Noise Cancelation che elimina i rumori ambientali per un maggiore coinvolgimento nelle sessioni di gioco. Invertendo il funzionamento della cancellazione attiva del rumore è possibile abilitare invece la modalità ambiente, la quale ci permetterà di sentire bene i rumori e le voci circostanti, senza dover rimuovere gli auricolari dalle orecchie. Il collegamento ai dispositivi avviene esclusivamente mediante il cavo USB-C. Ufficialmente ASUS garantisce la compatibilità con i sistemi Windows, Mac e Nintendo Switch. Scheda tecnica Tipologia: auricolari stereo con collegamento USB-C

Design ASUS ROG Cetra 2 accanto al ROG Phone Il design e le forme di questi auricolari ASUS ROG Cetra 2 sono semplici e minimali, pur rimanendo ancorati al mondo gaming per via dei classici LED colorati. Il cavo USB-C in dotazione è lungo 125 centimetri ed è realizzato in gomma. Circa a tre quarti del filo troviamo il sistema di controllo racchiuso in una rettangolo generoso, soprattutto per il suo peso. Si tratta infatti della parte più pesante di questi auricolari ASUS, cosa abbastanza particolare visto che non ospita nemmeno i microfoni omnidirezionali, ma serve esclusivamente a gestire l'Active Noise Cancelation. Su di esso sono presenti dei tasti per il controllo della riproduzione e del volume e il tasto d'accensione e spegnimento della modalità ambiente (con l'apposito LED di stato per segnalare l'attivazione della modalità). I tasti potevano essere distanziati un po' meglio per sfruttare tutto lo spazio disponibile. Di default gli auricolari hanno l'Active Noise Cancelation attiva, ma può essere facilmente spenta con l'apposito tasto per poter sentire i rumori e le voci circostanti. Primo piano sugli auricolari ASUS ROG Cetra 2 Gli auricolari sono stati realizzati con diverse rifiniture ed una scelta bilanciata dei colori e materiali. L'alloggiamento in metallo leggero e resistente ai graffi ci ha dato delle sensazioni positive al tatto, evidenziando la natura premium del prodotto. Il design ergonomico garantisce una buona stabilità degli ASUS ROG Cetra 2 con le alette in gomma siliconica che si dispongono gentilmente nei padiglioni delle nostre orecchie. Il cuscinetto finale che va ad inserirsi nell'orecchio è altrettanto comodo, realizzato con un materiale soffice che si adatta bene all'apertura del condotto uditivo. La forma leggermente inclinata nella parte anteriore degli auricolari è stata pensata per una migliore vestibilità. Sulla superficie esterna troviamo invece un piccolo logo di ASUS ROG retroilluminato con i LED RGB ed un microfono omnidirezionale su ciascun auricolare. I LED RGB possono essere personalizzati a piacimento con l'apposito software su PC o Mac, scegliendo tra migliaia di colori e quattro modalità d'illuminazione. Nella confezione degli ASUS ROG Cetra 2 abbiamo trovato una custodia rotonda nella quale poter trasportare gli auricolari senza il rischio di danneggiarli. Sono presenti inoltre diversi cuscinetti intercambiabili per poter adeguare gli auricolari a qualsiasi forma e dimensione delle orecchie.

Esperienza d’uso ASUS ROG Cetra 2 indossati Il meccanismo plug and play rende questi ASUS ROG Cetra 2 estremamente facili da utilizzare con qualsiasi console o computer compatibile. Il cavo nella nostra postazione da gioco non ha rappresentato un limite per il raggiungimento del collegamento vista la sua lunghezza di 125 centimetri. Potrebbe però essere necessaria una prolunga USB-C nel caso in cui il vostro PC o console non siano abbastanza vicini. Abbiamo apprezzato anche la compatibilità con Nintendo Switch mediante la porta USB-C, la quale ci ha permesso di sfruttare gli auricolari in mobilità con la console ibrida. Insomma, sul fronte della connettività abbiamo veramente poco da dire, se non che ci sarebbe piaciuto trovare un convertitore ad USB-A nella confezione per poter utilizzare gli ASUS ROG Cetra 2 su un numero maggiore di dispositivi. Su Playstation 5 infatti abbiamo risolto il problema sfruttando la porta USB-C frontale, mentre su Xbox Series X|S siamo dovuti ricorrere ad un adattatore di terze parti venduto separatamente. Con il computer è possibile utilizzare anche l'apposito software ASUS per personalizzare l'esperienza audio con diversi preset adatti per i videogiochi, la riproduzione musicale oppure per la visione di film e serie TV. Confezione con custodia ed auricolari ASUS ROG Cetra 2 Con gli auricolari inseriti nelle orecchie ci siamo sentiti isolati dai rumori esterni sia per la cancellazione attiva del rumore che per l'isolamento passivo dei cuscinetti. Una volta trovato il giusto setup con i cuscinetti presenti all'interno della confezione, gli auricolari si sono adeguati perfettamente alla conformazione delle nostre orecchie. La forma inclinata della parte finale, assieme all'archetto in gomma, le rendono particolarmente stabili nel padiglione dell'orecchio, infatti non si spostano nemmeno con dei movimenti bruschi della testa. Deve però piacervi il feeling di questa tipologia di dispositivi in-ear e la sensazione di isolamento acustico dovuta ai cuscinetti inseriti nelle vostre orecchie. Rispetto alle tradizionali cuffie over-ear hanno inoltre dei vantaggi: il peso ridotto e, soprattutto nei mesi estivi, non scaldano il cranio come i padiglioni che vanno a ricoprire tutte le vostre orecchie. ASUS ROG Cetra 2 indossati Videogiochi Parlando di resa audio, questo accessorio ha saputo regalarci delle ottime sensazioni uditive. Nei giochi sparatutto come Call of Duty Warzone abbiamo percepito nitidamente l'ampia varietà di suoni negli scontri a fuoco, potendo sentire in sottofondo i passi dei nemici circostanti. Il tutto viene gestito da un ottimo bilanciamento tra alti, medi e bassi, sfruttando anche l'ampio range di frequenze compatibili con questi auricolari. Nei giochi di ruolo o quelli di azione ed avventura ci siamo sentiti piacevolmente immersi negli splendidi scenari offerti dai titoli moderni, percependo i diversi effetti sonori dell'ambiente virtuale. Il comparto sonoro in stereo è fedele, anche se non raggiunge lo stesso grado di realismo offerto dai sistemi a più canali. Quando invece abbiamo dovuto interagire con qualcuno siamo ricorsi alla modalità passthrough con la quale vengono amplificati nitidamente i rumori e le voci attorno a noi per permetterci di parlare tranquillamente. Primo piano sugli auricolari ASUS ROG Cetra 2 Solamente discreto il responso del microfono omnidirezionale integrato direttamente negli auricolari. La voce viene catturata abbastanza nitidamente, eliminando i rumori di sottofondo. Essendo però posizionati accanto alle nostre orecchie, non aspettatevi un campionamento alla pari dei microfoni delle cuffie over-ear con l'apposita asticella regolabile. Per una comunicazione nei giochi online ci sentiamo di promuovere il microfono degli ASUS ROG Cetra 2, ma se cercate un audio campionato superiore vi consigliamo di optare per altre soluzioni. Musica Assolutamente positiva anche la resa nell'ascolto dei brani musicali sulle moderne piattaforme di streaming come Spotify, Amazon Music o Apple Music, soprattutto con le nuove modalità di riproduzione in alta definizione. Il volume massimo raggiunto da questo dispositivo è veramente molto elevato, quasi esagerato per la salute delle nostro apparato uditivo. Anche a volumi elevati gli auricolari mantengono però una buona equalizzazione con un suono senza distorsione. Gli auricolari supportano infatti Hi-Res Audio che supera la classica frequenza di campionamento dei CD audio per un suono più definito. Film e serie Nella visione di film e serie TV gli auricolari hanno mantenuto la qualità percepita durante l'utilizzo con i videogiochi, facendoci immergere nelle nostre pellicole preferite con un audio stereo nitido anche nelle scene più complesse a livello sonoro. Sia per l'ascolto della musica in mobilità che per la visione dei contenuti multimediali avremmo preferito avere un dispositivo wireless come molti altri auricolari moderni. Il collegamento via cavo, seppur trascurabile mentre stiamo giocando seduti nella postazione da gioco, potrebbe risultare scomodo in diverse altre situazioni.