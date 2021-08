Super Leap Day, la recensione del platform hardcore per Apple Arcade

Le differenze rispetto agli esordi sono legate all'introduzione di alcune interessanti variazioni sul tema, nonché all'eliminazione dei meccanismi freemium e delle microtransazioni che in origine andavano a caratterizzare fortemente la progressione, legandosi allo sblocco dei checkpoint all'interno dei livelli, e che sulla piattaforma in abbonamento Apple sono da sempre banditi. Dunque sì, è possibile giocare con Super Leap Day senza alcuna limitazione.

La recensione di Super Leap Day conferma nel giro di pochi istanti che la formula del platform hardcore targato Nitrome non è cambiata di una virgola rispetto all'uscita di Leap Day nel 2016, ma viene riproposta con alcuni importanti accorgimenti in occasione del debutto di questa nuova versione dell'esperienza su Apple Arcade .

Inoltre è ora presente il supporto per i controller Bluetooth, una feature in grado di cambiare profondamente il gameplay e di renderlo più amichevole, potendo contare sulla precisione garantita dai pulsanti che semplifica tutto e va contestualmente a smussare gli spigoli di un approccio hardcore che rimane preponderante quando si gioca con il touch screen.

Certo, Super Leap Day può contare anche su altre importanti differenze rispetto al capitolo d'esordio del 2016: non solo mancano i vincoli rappresentati dalle microtransazioni, ma sono stati introdotti diversi personaggi sbloccabili, dotati ognuno di abilità peculiari, e una serie di stage alternativi che si sviluppano anche in orizzontale, richiamando gare automobilistiche, partite a golf e altre attività sportive.

È appunto questo fattore a rendere particolarmente difficile effettuare le manovre richieste di volta in volta, azzeccare il tempismo al centesimo e la precisione al millimetro, pena una rovinosa caduta oppure un impatto sfavorevole che determina immediatamente il game over. A quel punto si ricomincia dall'ultimo checkpoint sbloccato, ma anche in presenza di quest'ancora di salvataggio la frustrazione non manca di farsi sentire.

La formula di base, come detto, è esattamente quella dell'originale Leap Day: al comando di un buffo esserino giallo, il nostro compito nel gioco è quello di "scalare" il livello di turno (ne viene aggiunto uno nuovo ogni giorno!) saltando sui muri e sulle piattaforme, evitando trappole e nemici ma dovendo scendere a patti con un sistema di movimento ostico , in cui il personaggio si sposta continuamente a destra e a sinistra finché non incontra un ostacolo.

Struttura e tecnica

Super Leap Day, il personaggio rimbalza sui muri e rompe le barriere per scalare i livelli

Un nuovo livello ogni giorno rimane il motto del gioco sviluppato da Nitrome, che dunque non si fa mancare la sostanza e promette di intrattenere gli utenti a lungo, qualora lo desiderino. Sì, perché è chiaro che un'esperienza come quella proposta da Super Leap Day si pone come il classico mobile game da tirare fuori all'occorrenza, in maniera estemporanea, per tentare il completamento di un livello non appena si dispone di un minuto libero.

L'impianto viene supportato da una realizzazione tecnica perfettamente in linea con i presupposti di Super Leap Day, caratterizzata una grafica gradevole e coloratissima, personaggi dal design buffo e un indubbio grado di varietà visiva, in grado di distinguere in maniera molto netta le varie ambientazioni. Meno brillante l'accompagnamento sonoro, funzionale e poco più.