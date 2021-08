GTA 5: fan ricrea la mappa di San Andreas con una stampante 3D, ci sono volute 400 ore

Dom Riccobene, un fan sfegatato di GTA 5 ha realizzato una versione tridimensionale della mappa di San Andreas e fedele in ogni dettaglio utilizzando una stampante 3D, dopo ben 400 ore di duro lavoro.

Riccobene è un product designer che realizza sculture e mappe topografiche in 3D con l'ausilio di dati raccolti nel mondo reale. Se già di per sé questo è un lavoro che richiede grande precisione, le cose si fanno ancora più complicate quando si vuole ricreare la mappa tridimensionale di un gioco.

Come spiegato da Riccobene su Twitter, per realizzare quella di GTA 5 ha impiegato oltre 400 ore, la maggior parte delle quali sono servite solo per raccogliere i dati topografici di San Andreas. Per farlo è stato necessario uno script customizzato per analizzare il terreno e le strutture di GTA 5. Dato che la mappa nel gioco non viene caricata tutta in una volta sola, Riccobene ha dovuto effettuare numerose rilevazioni a mano.

Una volta raccolti tutti i dati necessari poi è stato necessario convertire il tutto in valori del mondo reale e lavorarli con software professionali di mappatura e cartografia. Una volta completato questo lungo processo, si passa finalmente alla stampa in 3D. Anche qui le cose non sono state semplici, visto che per alcuni pezzi di mappa sono state necessarie ore per l'elaborazione in 3D, mentre per altri sono serviti più tentativi prima di ottenere una stampa soddisfacente.

Il risultato è decisamente spettacolare e ben riuscito come potrete notare voi stessi nel filmato condiviso da Riccobene che trovate qua sopra.

