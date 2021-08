Resident Evil Village: l'attrice di Lady Dimitrescu sarà al Future Games Show

Lady Dimitrescu in carne e ossa, ovvero l'attrice che ha interpretato l'ormai celebre personaggio di Resident Evil Village, sarà al Future Games Show in occasione della Gamescom 2021, come ospite speciale e co-conduttrice della serata.

Maggie Robertson, che ha interpretato Lady Dimitrescu nel motion capture e su cui è stato modellato il personaggio (dimensioni a parte), sarà dunque tra i conduttori del Future Games Show che si terrà il 26 agosto 2021 alle ore 22:00 e durante il quale verranno presentati circa 40 giochi da parte di vari publisher.

Si tratta di uno show da tenere d'occhio, sponsorizzato peraltro da AMD e incentrato sulle produzioni per PC e non solo, con giochi da parte di numerose compagnie tra le quali Frontier Developments, Team17, Koch Media e Tripwire Interactive.

La partecipazione del cast di Resident Evil Village non si limiterà peraltro alla presenza della Robertson, visto che con lei ci sarà anche Aaron LaPlante, ovvero il Duca in persona (escluse le dimensioni, anche in questo caso), il quale ha anche fatto l'annuncio ufficiale sulla propria presenza e quella della collega.

"Mentre ci muoviamo verso una nuova normalità, è incredibile pensare al fatto che tutti i giochi che state utilizzando sono stati sviluppati, almeno in parte, in camere da letto, cucine e studi di casa di varie persone", ha affermato LaPlante, ricordando la situazione degli sviluppatori che lavorano da casa a causa del distanziamento sociale imposto dal Covid.

"Il 26 agosto, io e Maggie mostreremo cos'altro è in arrivo nel 2021 e cosa vi potete aspettare dal 2022 e oltre. Non mi hanno detto molto, ma da quello che ho visto penso ci sia qualcosa in grado di interessare tutti voi". Ricordiamo che la Gamescom 2021 sarà un evento completamente in digitale, avrà uno show di apertura che durerà due ore e che c'è anche uno showcase di Xbox annunciato proprio oggi.