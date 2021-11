The Elder Scrolls V: Skyrim, un cosplay di Aela la Cacciatrice da Lada Lyumos

The Elder Scrolls V: Skyrim tornerà fra pochi giorni con una nuova edizione, e Lada Lyumos ha voluto dedicare il suo ultimo cosplay all'iconico personaggio di Aela la Cacciatrice.

Lupo mannaro del nord, abile ladra e membro della fazione Compagni da generazioni, Aela è una combattente coraggiosa e determinata, infallibile con l'arco ma brava anche a difendersi dalle distanze ravvicinate.

Come detto, ritroveremo questo e altri personaggi a breve in The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, annunciato ad agosto e disponibile a partire dall'11 novembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Naturalmente Lada non è stata l'unica cosplayer di un certo livello a vestire i panni di Aela: prima di lei lo hanno fatto ad esempio Jannet, Jessica Nigri, Irina Meier e Dykstra, tutte con eccellenti risultati.