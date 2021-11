Just Dance 2022, recensione a passo di danza

Capisci che un altro anno è ormai trascorso quando sugli scaffali dei negozi (o in tempo di pandemia su quelli digitali) ti ritrovi il nuovo capitolo del rhythm game di Ubisoft pensato per chi voglia ballare in compagnia. Dato che questa è la recensione di Just Dance 2022 ovviamente avrete intuito il riferimento: quanto manca a Natale? Meno di due mesi, no? E Natale porta con sé Capodanno, l'Epifania, un sacco di feste e occasioni per riunirsi in compagnia (eccovi anche la rima). Per chi scrive e presumibilmente non solo per lui, Just Dance è una presenza costante durante le feste, utile per scaldarsi prima dei festeggiamenti più concitati e allo stesso tempo per digerire e smaltire i lauti pranzi. Passando al nuovo appuntamento nello specifico, è lecito domandarsi che cosa sia cambiato con Just Dance 2022 rispetto a Just Dance 2021, 2020, 2019... insomma da dieci anni a questa parte. Poco e niente, ma tanto lo immaginavate già e scommettiamo che - giustamente - neppure vi importa più di tanto.

I contenuti (e l’abbonamento) Quest'anno Just Dance 2022 è molto coreografico È vero che ogni anno ci si continua a domandare: perché Ubisoft non rinnova la formula di gioco? E puntualmente ogni 365 giorni la risposta che ognuno si dà è sempre la stessa: perché dovrebbe, dato che tutto sommato funziona egregiamente e vende tantissime copie ogni anno? Ecco allora che i contenuti di Just Dance 2022 sono perfettamente in linea con quelli delle edizioni passate. Semmai è stato rivisto o modificato qualcosa in merito all'accessibilità. Più intuitivo che mai, per esempio, è l'avvio: una bella opzione centrale con scritto "Just Dance. Balla i brani che ami con amici e parenti!". Più chiari di così; poi subito a sinistra c'è la modalità Kids per i più piccoli, con brani accuratamente predisposti per loro, ma adatti anche agli adulti meno schizzinosi, e poi ancora sulla destra il Quick Play, con cui si inizia subito a ballare senza neanche sfiorare i menù principali. Quest'anno Just Dance 2022 propone, di base, 40 brani inediti, con le dovute variazioni legate ai livelli di difficoltà che andranno sbloccate successivamente (ballando e riballando le canzoni presenti). Questi titoli sono ovviamente solo una minima parte dell'enorme potenziale del brand, il problema è che - come sempre - tutti gli altri brani (centinaia e centinaia) sono legati all'abbonamento Just Dance Unlimited (un mese di abbonamento costa 3,99 euro, tre mesi 9,99 euro, infine l'intero anno è proposto a 24,99 euro). Neppure tanto, ma è proprio la meccanica a risultare fastidiosa, soprattutto quando il gioco in questione ti ricorda, quasi al termine di ogni balletto, che puoi sbloccare tutto questo ben di Dio pagando a parte. Neanche le applicazioni su smartphone "gratuite" sono così invasive.

Tutte le canzoni In Just Dance 2022 c'è un ospite speciale... Se lo scorso anno le canzoni scelte da Ubisoft convinsero solo in parte, quest'anno la selezione è andata decisamente meglio. Ovviamente si tratta di gusto personale, ma comunque tutti i brani sono più o meno recenti e invitanti. Ve li riportiamo qui di seguito perché spesso è proprio questa offerta a convincere l'acquirente, oppure a farlo desistere. In Just Dance 2022 troverete quindi quanto segue: À la Folie (Julien Granel & Lena Situations)

Baianá (Bakermat)

Believer (Imagine Dragons)

Black Mamba (Aespa)

Boombayah (Blackpink)

Boss Witch (Skarlett Klaw, Doja Cat)

Break My Heart (Dua Lipa)

Build a B**** (Bella Poarch)

Buttons (The Pussycat Dolls)

Chacarron (El Chombo)

Chandelier (Sia)

China (Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G ft. Ozuna, J Balvin)

Don't Go Yet (Camila Cabello)

Flash Pose (Pabllo Vittar ft. Charli XCX)

Freed from Desire (Gala)

Funk (Meghan Trainor)

Girl Like Me (Black Eyed Peas & Shakira)

Good 4 U (Olivia Rodrigo)

Happier Than Ever (Billie Eilish)

Human (Sevdaliza)

I'm Outta Love (Anastacia)

Jerusalema (Master KG ft. Nomcebo Zikode)

Jopping (SuperM)

Judas (Lady Gaga)

Koi (Gen Hoshino)

Last Friday Night (T.G.I.F.)

Level Up (Ciara)

Levitating (Dua Lipa)

Love Story (Taylor's Version) (Taylor Swift)

Mood (24kGoldn ft. Iann Dior)

Mr. Blue Sky (The Sunlight Shakers, Electric Light Orchestra)

Nails, Hair, Hips, Heels (Todrick Hall)

Pop/Stars (K/DA ft. Madison Beer

(G)I-dle & Jaira Burns)

Poster Girl (Zara Larsson)

Rock Your Body (Justin Timberlake)

Run the World (Girls) (Beyoncé), Save Your Tears (Remix) (The Weeknd & Ariana Grande), Smalltown Boy (Bronski Beat)

Stop Drop Roll (Ayo & Teo)

Sua cara (Major Lazer ft. Anitta & Pabllo Vittar)

Think About Things (Daði Freyr)

You Can Dance (Chilly Gonzales)

You Make Me Feel (Mighty Real) (Sylvester) Da molti dei nomi citati dovreste aver capito che, almeno per quest'anno, pare vi sia poco di cui lamentarsi, qualitativamente parlando e anche dal punto di vista della varietà.

Gameplay e una gradita novità Giocare in compagnia su Just Dance 2022 è più divertente che mai Nintendo Switch è solitamente la piattaforma migliore per fruire Just Dance 2022, in virtù dei controller presenti: il gameplay richiede di impugnare un singolo Joy-Con e di imitare, come è noto, tutti i movimenti eseguiti a schermo nelle varie coreografie. Su altre console (ma volendo anche su Nintendo Switch stessa) è poi possibile collegare il proprio smartphone munito di App Just Dance, ma con i Joy Con è tutto molto più intuitivo, immediato e naturale. Nulla è stato cambiato relativamente alle modalità di gioco: più il giocatore è in grado di imitare i ballerini, maggiore sarà il punteggio al termine della canzone (e quindi anche i crediti ottenuti, che vengono utilizzati per sbloccare skin, temi e addirittura nuove varianti per i brani). Merita menzione a parte una gradita novità giunta del tutto inattesa: ovvero la maggiore cura per i video a schermo. A parte il fatto che anche le semplici coreografie con le "sagome" dei ballerini da imitare mostrano ora maggiori dettagli sullo sfondo e una qualità complessivamente migliore, Ubisoft ha introdotto dei veri e propri video musicali in tre dimensioni ad accompagnare determinate canzoni (non tutte). La qualità di questi video, che ricordano da vicino quelli in computer grafica che accompagnano l'uscita di nuove hit nel mondo musicale, è significativa; così come è apprezzabile quel tocco a metà tra l'onirico e il surreale che ne accompagna ambientazioni e protagonisti. Vero è, d'altro canto, che imitare i movimenti del personaggio che si muove a schermo è un po' più complesso rispetto ai soliti omini bidimensionali. Ma per una volta in tanti anni che viene proposto qualcosa di nuovo, si accetta davvero tutto.