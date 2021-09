Animali Fantastici 3: data di uscita e titolo ufficiale svelati

Il mondo di Harry Potter è pronto ad ampliarsi nuovamente con un nuovo film: Animali Fantastici 3 ha ora una data di uscita e un titolo ufficiale. Si chiamerà "The Secrets of Dumbledore" (I Segreti di Silente) e arriverà nelle sale il 15 aprile 2022. La precedente data di uscita era il 15 luglio 2022, quindi il film è stato anticipato.

Le informazioni sono state riportate da Deadline. La descrizione ufficiale di Animali Fantastici 3 afferma: "Il Professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald mira a ottenere il controllo dell'intero mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, si affida al magizoologo Newt Scamander per guidare un intrepido gruppo di maghi, streghe e un coraggioso babbano pasticcere in una pericolosa missione, durante la quale incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente rimanere in disparte?".

Il cast di Animali Fantastici 2

Il film vedrà il ritorno di Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander e Jude Law nei panni di Albus Silente. Johnny Depp (Grindelwald) non tornerà: al suo posto vi sarà Mads Mikeelsen. Quest'ultimo ha affermato che non cercherà di copiare lo stile di Johnny Deep nell'interpretare il personaggio.

I videogiocatori sono inoltre in attesa di Hogwarts Legacy, di cui non si hanno notizie da tempo. Nella nostra anteprima potete trovare tutto quello che sappiamo sul gioco!