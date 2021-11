Halo Infinite registra il doppio dei giocatori di Battlefield 2042 su Steam

Il multigiocatore di Halo Infinite è stato un successo sin dal primo giorno - ovvero il 15 novembre 2021 - e su Steam ha raggiunto cifre record, diventando il gioco con più giocatori contemporanei (200.000) degli Xbox Game Studios, battendo il precedente record di The Master Chief Collection. Battlefield 2042 è però spuntato all'orizzonte. Questo ha causato un ribaltamento dei risultati? No. Halo Infinite vanta quasi il doppio dei giocatori di Battlefield 2042.

Tramite Steam possiamo vedere che il 19 novembre 2021, giorno di lancio di Battlefield 2042, Halo Infinite aveva 140.536 giocatori, contro i 90.136 dell'avversario. Un dominio sin dal D1, che si è però rinforzato il giorno successivo. Il 20 novembre, infatti, l'opera di 343 Industries ha raggiunto quasi 200.000 giocatori, contro i circa 100.000 dello sparatutto di EA e DICE.

Craig è felice dei risultati ottenuti da Halo Infinite

Ovviamente non dobbiamo dimenticare un dettaglio: Halo Infinite è free to play, quindi è chiaro che può attirare un maggior numero di giocatori, soprattutto nei primi tempi durante i quali molti curiosi proveranno il gioco per poi abbandonarlo. Inoltre, i 100.000 di Battlefield 2042 sono un risultato notevole per la serie, anche se non impressionante in valore assoluto: Outriders (nuovo IP, tra l'altro) ha ottenuto 125.000 giocatori contemporanei nel primo periodo.

Non aiuta, probabilmente, il fatto che Battlefield 2042 su Steam è tra i 10 giochi con le valutazioni peggiori degli utenti.