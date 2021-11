Classifica italiana: COD Vanguard e FIFA 22 sono sempre i preferiti dei giocatori

Tramite IIDEA abbiamo avuto modo di vedere i dati di vendita del mercato videoludico software italiano, precisamente della prima settimana di novembre (dati più recenti disponibili). Tramite la classifica italiana possiamo vedere che i giocatori amano Call of Duty Vanguard e FIFA 22, per la sorpresa di nessuno.

Prima di tutto, vediamo la classifica italiana aggregata che somma le vendite (fisiche e digitali, dove non indicato diversamente) sia del mercato console che di quello PC:



Call of Duty Vanguard - PS4 Call of Duty Vanguard - PS5 FIFA 22 - PS4 Call of Duty Vanguard - Xbox Series X|S FIFA 22 - PS5 Mario Party Superstars - Switch (dati solo fisici) Just Dance 2022 - Switch FIFA 22 - Switch GTA 5 - PS4 Gran Turismo Sport - PS4

Come potete vedere, ancora una volta la classifica aggregata è in realtà dominata dai giochi console, quindi è inutile riportare la classifica parziale dei giochi console. Come detto in apertura, non stupisce che Call of Duty Vanguard sia nelle prime posizioni in classifica e che FIFA 22 continui a mantenere il proprio dominio anche dopo settimane.

Soldati all'orizzonte in Call of Duty Vanguard

Vediamo però la classifica italiana PC:

For Honor Sid Meier's Civilization VI Tomb Raider Battlefield V Rise of the Tomb Raider GTA 5 Red Dead Redemption 2 Shadow of the Tomb Raider Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Underworld

Come potete vedere, il mondo PC continua a portare vendite miste con vari giochi molto vecchi. Nella prima settimana di novembre il pubblico ha probabilmente sfruttato qualche offerta relativa al franchise di Tomb Raider.

Parlando di Call of Duty Vanguard: ecco un trailer dedicato alla versione PS5 e alle sue funzioni uniche.