Far Cry 6 per PS4, PS5 e Xbox: offerta Amazon del Black Friday 2021, Limited e Gold in sconto

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon è in offerta Far Cry 6 per PS4, PS5 e Xbox, sia in Limited Edition che in Gold Edition. Lo sconto è fino a 32.68%, ovvero il 32%. Per tutte le versioni indicate, si tratta del miglior sconto mai proposto su Amazon. Far Cry 6 è disponibile da poco, quindi si tratta di uno sconto importante e un'ottima occasione per chi lo vuole giocare subito ma ha voluto evitare di investire il prezzo pieno del D1. Sono venduti e spediti da Amazon.

La Limited Edition di Far Cry 6 include il gioco base più il Pacchetto Spedizione nella Giungla (divisa, fucile SBS e ciondolo arma). La Gold Edition, invece, include il Season Pass (3 DLC "Diventa il cattivo"), il Set Blood Dragon e il gioco completo Far Cry 3 Blood Dragon.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Giancarlo Esposito nei panni del cattivo di Far Cry 6

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.