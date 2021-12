Psychonauts 2 premiato come gioco dell'anno al Fun & Serious Game Festival 2021

Psychonauts 2 è stato premiato come gioco dell'anno ai Titanium Awards del Fun & Serious Game Festival 2021, l'importante evento che si tiene ogni anno a Bilbao, in Spagna, fin dal 2011.

Si tratta di un riconoscimento magari non prestigioso come i The Game Awards 2021 (qui tutti i vincitori), ma in ogni caso meritatissimo per il titolo diretto da Tim Schafer, che ha accolto la notizia con grande entusiasmo.

A proposito di giurie altamente qualificate, Psychonauts 2 è anche il gioco dell'anno di Phil Spencer: il capo di Xbox ha dichiarato pubblicamente il proprio amore per l'avventura di Double Fine, confermando la soddisfazione di aver acquisito il team di sviluppo qualche tempo fa.

Nella nostra recensione di Psychonauts 2 abbiamo definito l'ultima opera di Tim Schafer "un ottimo titolo, stupefacente dall'inizio alla fine e pregno di una varietà che difficilmente troverete altrove."

Un'esperienza da non perdere, insomma, a prescindere dalla piattaforma in vostro possesso. Se però disponete di un abbonamento a Xbox Game Pass, potrete scaricare Psychonauts 2 senza costi aggiuntivi. Che aspettate?