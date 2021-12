Shadow Tactics: Blades of the Shogun è gratis per PC su GOG, con i saldi invernali

Shadow Tactics: Blades of the Shogun è gratis, come nuovo regalo a sorpresa da parte di GOG, scaricabile in versione PC dallo shop online gestito da CD Projekt in versione standard, all'interno delle promozioni attualmente in corso per i saldi invernali.

Potete scaricare Shadow Tactics: Blades of the Shogun gratis a questo indirizzo su GOG, basta semplicemente effettuare il login on il proprio account, cliccare su "Go to the giveaway" e poi su "Claim" per inserire il gioco direttamente nella propria libreria, da scaricare e giocare liberamente.

Su GOG sono iniziati oggi i Saldi Invernali e andranno avanti fino al 5 gennaio 2022, con la possibilità che emergano offerte di questo tipo, sicuramente da tenere d'occhio vista anche la qualità dei giochi che possono essere regalati.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun gratis è un regalo che davvero va raccolto al volo, considerando la qualità del titolo in questione.

Il gioco di Mimimi Productions e Daedalic Entertainment è uno strategico in tempo reale con elementi stealth, fortemente caratterizzato dalla sua particolare ambientazione che riproduce il periodo Edo del Giappone feudale, per la precisione nel 1620. Cinque assassini specializzati combattono per lo Shogun nella guerra contro cospirazioni e ribellione nel paese e sta al giocatore controllare questo team letale, introducendolo all'interno di varie strutture e ambientazioni con il favore delle ombre, sfruttando le diverse caratteristiche di ognuno.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Shadow Tactics: Blades of the Shogun, gioco che peraltro ha continuano ad espandersi finora anche con il nuovo DLC Aiko's Choice.