Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice per PC ha un mese d'uscita

Daedalic ha svelato il mese d'uscita di Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice in versione PC: dicembre 2021. Purtroppo manca ancora una data effettiva, ma di nostro ipotizziamo che arrivi prima del Natale, per mere esigenze commerciali.

Per chi non conoscesse il gioco, Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice è un'espansione autonoma dello strategico di culto di Mimimi Games, ispirato nemmeno troppo velatamente alla serie Commandos.

Leggiamo altri dettagli tratti dalla descrizione ufficiale:

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice, un'immagine di gioco

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice si concentra su una delle protagoniste del gioco principale, l'abile kunoichi Aiko. Una vera maestra della mimetizzazione che può distrarre i nemici travestendosi da geisha. Aiko era convinta di essersi lasciata alle spalle la sua vecchia vita, ma un nuovo nemico legato al suo passato riappare dal nulla per sfidarla. E così, parte alla caccia dei fantasmi del proprio passato con l'aiuto della sua squadra di abili assassini...

L'espansione include tre missioni principali in nuove ambientazioni, oltre a tre missioni secondarie più brevi.

Riscopri le stesse meccaniche del gioco principale, prendendo il controllo di una squadra di abili assassini in grado di sfruttare l'oscurità per infiltrarsi tra decine di nemici. Scegli l'approccio che preferisci per penetrare nelle basi nemiche, tra accampamenti nascosti nella foresta o vivaci città del periodo Edo. Puoi piazzare trappole, avvelenare e distrarre gli avversari, o evitare persino ogni contatto con il nemico. Pianifica con attenzione ogni tua mossa e sfrutta le tue tattiche migliori per sbarazzarti dei nemici e completare ciascuna delle impegnative missioni che ti attendono!