Offerte di Settembre Amazon: le migliori power bank in sconto

Le Offerte di Settembre Amazon comprendono sconti proporzionalmente importanti anche per le power bank, tra modelli più o meno costosi e capienti.

L'opzione di lusso è l'ottima Duracell Power Bank, limitata per autonomia, con 6700 mAh, ma caratterizzata dal riconoscibile design delle batteria Duracell, da un formato compatto, dall'erogazione di 18 W e dalla ricarica rapida. Il tutto compatibile con una valanga di dispositivi, certificato per iPhone, Samsung, Huawei e in sconto di 4,50 euro.

Tra le powerbank più gettonate e attualmente in sconto c'è anche la Charmast ‎C2023-IT, una capiente batteria da 23800 mAh in sconto di quasi 4 euro e compatibile non solo con tutti gli smartphone, ma anche con gli iPhone, gli iPad e Nintendo Switch.

Saliamo di prezzo ma anche di sconto e di capienza con la power bank ‎Baseus X30, forte di una capienza di ben 30000 mAh, sufficiente per caricare diverse volte anche un Macbook e con ricarica rapida. Inoltre gode dello sconto più alto con circa 7 euro di risparmio.

La power bank Charmast ‎C2023-IT, compatibile anche con Nintendo Switch, punta su un buon rapporto tra prezzo e capienza

