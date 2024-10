Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko's Choice arriva su PS5 e Xbox Series X|S

Il lancio sulle console di attuale generazione di Sony e Microsoft è in programma per il 6 dicembre , esattamente tre anni dopo il debutto della versione originale per PC su Steam. Come da prassi in questi casi, l'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il publisher Daedalic Entertainment e gli sviluppatori di Mimimi Games hanno annunciato che Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S .

Cos'è Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko's Choice

Per chi non lo conoscesse, Aiko's Choice è un'espasnione standalone dell'apprezzato strategico Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Non serve dunque il gioco principale per giocarci, per quanto è consigliabile. Ambientato nel Giappone dell'era Edo, il gioco segue le vicende di Aiko, una kunoichi esperta nell'arte del camufammento, che sfrutta per trarre in inganno e distrarre i nemici.

Oltre ad Aiko controlleremo un team di composto da altri quattro assisini, tra ninja, ladri e samurai, in grado di sfruttare l'oscurità e abilità uniche per infiltrarsi tra i ranghi nemici ed eliminarli. Potremo piazzare trappole, avvelenare e usare vari escamotage per distrarre gli avversari e, con un pizzico di bravura, persino evitare qualsiasi contatto pianificando con attenzione ogni nostra singola mossa.