Ecco quando uscirà la nostra recensione di Dragon Age: The Veilguard

Un titolo difficile

Dragon Age: The Veilguard è il quarto capitolo principale della serie Dragon Age, nata ormai quasi quindici anni fa con Dragon Age: Origins, in un'epoca molto diversa dall'attuale. L'arrivo del gioco è stato accompagnato da numerose polemiche, dovute alle novità apportate dal team di sviluppo ad alcuni aspetti dell'esperienza, che non sono state gradite da parte della fanbase.

Alcuni personaggi di Dragon Age: The Veilguard

Il trailer di lancio, pubblicato ieri, sembra aver convinto più persone di quanto fatto dal materiale mostrato in precedenza, ma immaginiamo che l'uscita del gioco non sarà priva di discussioni e controversie, che del resto non mancano già in questi giorni.

Insomma, c'è particolare attesa per le recensioni, che in questo caso diventeranno sicuramente centrali nel dibattito in corso. Quindi ribadiamo: per sapere come la pensiamo, l'appuntamento è per lunedì 28 ottobre alle ore 16:00.