Il trailer di lancio di Sonic X Shadow Generations ricorda che ora è disponibile PC e console

Sega ha pubblicato il trailer di lancio di Sonic X Shadow Generations, ricordandoci che il gioco è arrivato a tutta velocità oggi nei negozi fisici e digitali per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC via Steam ed Epic Games Store ed è quindi disponibile all'acquisto.

Il filmato mescola cutscene e sequenze di gameplay dove vediamo Sonic e Shadow sfrecciare a tutta velocità in differenti stage a tema urbano e non. Potrete visualizzare il trailer nel lettore che trovate poco più sotto.