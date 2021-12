GIGABYTE: disponibili ufficialmente le GeForce RTX 2060 con 12 GB di memoria

Anche GIGABYTE ha annunciato la disponibilità delle le sue schede GeForce RTX 2060 da 12 GB, già in circolazione da settembre ma solo ora in arrivo in via ufficiale in tutti i mercati. Nello specifico parliamo della GIGABYTE GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC e della GIGABYTE GeForce RTX 2060 D6, differenziate dal modello della generazione passata non solo nella memoria raddoppiata, ma anche nel numero di RT core e Tensor core che sono uguali a quelli della GeForce RTX 2060 Super. Stessa potenza, quindi, per un modello di fascia bassa riesumato per questioni di necessità.

La carenza di chip continua infatti a creare problemi, evidenti anche nei prezzi di "economici" venduti al doppio dei prezzi di lancio, con cifre che arrivano a superare i 700 euro. Ma visto l'uso di transistor a 12 nanometri, la capacità produttiva delle GeForce RTX 2060 dovrebbe risultare superiore, cosa suggerita anche dalla promessa di NVIDIA di un aumento netto della disponibilità già a inizio del 2022.

La GIGABYTE GeForce RTX 2060 Windforce OC 12G

Potremmo quindi vedere presto abbassamenti di prezzo per una scheda che sembra proprio pensata per attirare le attenzioni del segmento mining, vantando un'efficienza superiore sia alla NVIDIA GeForce RTX 3060 che alla AMD Radeon RX 6600 XT. Si spera quindi che possa alleggerire la forte pressione che grava sul segmento gaming, anche grazie al raddoppio della memoria che fa di questo modello un'opzione plausibile, a patto che i prezzi si facciano più abbordabili, anche per le configurazioni professionali budget.

Sia la GIGABYTE GeForce RTX 2060 Windforce OC 12G che la GIGABYTE GeForce RTX 2060 D6 12G montano il sistema di raffreddamento GIGABYTE Windforce, con due ventole a rotazione alternata, tubi in rame composito con una maggior superficie a contatto diretto con la GPU e con la VRAM, backplate e un'efficienza elevata, nonostante un incremento dei consumi legato alla memoria che vede il TPD passare dai 175 W della GeForce RTX 2060 Super ai 184 W di questo nuovo modello.