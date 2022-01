S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl rinviato, nuova data di uscita su Xbox e PC

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è stato rinviato ufficialmente da GSC Game World, che ha rivolto un messaggio agli utenti per spiegare i motivi di tale decisione e annunciare la nuova data di uscita su Xbox e PC, fissata all'8 dicembre.

Viene dunque confermato anche in questo caso il rumor secondo cui S.T.A.L.K.E.R. 2 sarebbe stato rimandato di diversi mesi, mentre non si parla ancora (sarebbe stato poco delicato, in effetti) della chiacchierata versione PS5.

"Questi sette mesi di sviluppo aggiuntivi saranno necessari per concretizzare appieno la nostra visione e portare il gioco nelle condizioni che desideriamo", ha scritto il team di sviluppo, che ha sottolineato come S.T.A.L.K.E.R. 2 sia il progetto più grande di sempre per lo studio e richieda dunque lunghi tempi di rifinitura e testing.

"Siamo convinti che lo sviluppo di un gioco debba richiedere tutto il tempo necessario, specialmente nel caso di un progetto così ambizioso", recita ancora il messaggio di GSC Game World.

"Non si tratta di una decisione facile, ma stiamo facendo del nostro meglio per offrirvi un gioco che possa corrispondere alle vostre aspettative."

Dovremo dunque attendere la fine dell'anno per poter mettere le mani su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, che come sapete sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass.