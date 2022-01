PUBG: Battlegrounds: per i match classificati serve un upgrade a pagamento

Da oggi PUBG: Battlegrounds è un gioco free-to-play, ovvero potrete scaricarlo e giocarci gratuitamente su qualsiasi piattaforma. Tuttavia l'accesso alle partite classificate, personalizzate e private del battle royale di Krafton, così come alcuni bonus estetici e funzionalità, è legato al Battleground Plus, un upgrade a pagamento.

Tutti i giocatori che da oggi scaricheranno gratuitamente PUBG: Battlegrouds avranno un account base, che permette di accedere a quasi tutti i contenuti del gioco. Tuttavia l'unico modo per accedere a partite classificate e non solo è quello di passare all'account Plus con il "Battleground Plus", un upgrade dal prezzo di 12,99 euro ad acquisto unico, ovvero una volta comprato rimarrà attivo per sempre, che include anche una serie di bonus aggiuntivi.

PUBG: Battlegrounds

"Gli utenti che dispongono dello status Plus possono competere solo con altri utenti Plus e hanno accesso a partite personalizzate private, potenziamenti PE, capi d'abbigliamento celebrativi Plus in edizione limitata e molto altro!", recita la descrizione ufficiale dell'Upgrade. Di seguito l'elenco dei bonus:

Potenziamento del +100% dei PE maestria nella sopravvivenza

Carriera: scheda Medaglie

Modalità classificata

Creazione di partite personalizzate

Cappello da capitano mimetico

Maschera da capitano mimetica

Guanti da capitano mimetici

Bonus 1.300 G-Coin

Chi ha già acquistato PUBG: Battlegrounds in passato riceverà il PUBG Special Commemorative Pack, che include l'upgrade Battlegrounds Plus e i seguenti oggetti bonus: