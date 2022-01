Offerte Amazon: Kindle in sconto, modello economico con luce frontale integrata

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Kindle, nel modello base, in sconto di 15€ sia nella versione Senza Pubblicità che quella Con Pubblicità. Questi modelli di Kindle vengono regolarmente messi in offerta. Lo sconto odierno non è il migliore di sempre, ma è migliore del precedente. Le differenze tra gli sconti sono di norma comprese tra 5 e 10 euro, quindi se si desidera prenderlo in tempi rapidi, già il prezzo attuale può essere considerato adeguato. È ovviamente prodotto e spedito da Amazon.

La versione con pubblicità presenta una pubblicità durante la fase di standby, che non infastidisce in alcun modo durante la lettura. Kindle monta uno schermo antiriflesso da 6 pollici. Lo sconto è valido sia sul colore bianco che quello nero. La memoria interna è da 8 GB e può contenere migliaia di libri.

Kindle

