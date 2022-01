Netflix, serie TV e film più visti: la classifica ufficiale al 9 gennaio 2022

Netflix ha aggiornato la classifica ufficiale delle serie TV e dei film più visti sulla piattaforma streaming, pubblicando i dati dal 2 al 9 gennaio 2022.

Netflix, classifica delle serie TV dal 2 al 9 gennaio 2022



Manifest stagione 1 Incastrati stagione 1 Cobra Kai stagione 4 The Good Doctor stagione 4 Emily in Paris stagione 2 The Witcher stagione 2 Stay Close Manifest stagione 2 La Casa di Carta stagione 5 The Big Bang Theory stagione 12

Cobra Kai (qui la recensione della quarta stagione) dunque non ce l'ha ancora fatta a conquistare la vetta, nonostante i molteplici pareri positivi, accontentandosi del terzo posto dietro Manifest e Incastrati.

Per quanto riguarda invece i film, Don't Look Up rimane primo tenendosi alle spalle 4 Metà e Bad Boys 4 Life, l'ultimo episodio della saga cinematografica con Will Smith e Martin Lawrence.

Netflix, classifica dei film dal 2 al 9 gennaio 2022