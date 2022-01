Elden Ring, video di gameplay mostra un curioso personaggio metà uomo e metà bestia

Elden Ring torna a mostrarsi con un video di gameplay che rivela in questo caso un curioso personaggio metà uomo e metà bestia che si rivolge al protagonista durante una fase esplorativa.

La creatura fa parte dell'ampio bestiario presente già all'interno del Closed Network Test di Elden Ring, che abbiamo provato alcune settimane fa e che continua ancora oggi a riservare delle sorprese per chi continua a scandagliarlo.

Il personaggio dice di chiamarsi Boc: quando lo incontriamo si ritrova intrappolato nella forma di un alberello, e una volta liberato si rivela grato del nostro intervento, ricompensandoci come può e dicendo che può infiltrarsi nelle vicine grotte per trovare qualcosa di più prezioso.

Quando però, più tardi, entriamo nella Dissenter's Cave, lo ritroviamo apparentemente ferito e disperato, che ci intima di fuggire via per non fare la sua stessa fine.

Sarà interessante scoprire queste missioni opzionali nell'ampio open world di Elden Ring, che ci spronerà a esplorare e scoprire nuove cose a partire dal 25 febbraio su PC e console.