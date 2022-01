PS5: report segnala l'arrivo del supporto al VRR a breve, tramite un aggiornamento

Secondo un nuovo report, la console di casa Sony - PS5 - supporterà a breve il VRR (Variable Refresh Rate). Precisamente, il tutto avverrà tramite un nuovo aggiornamento del firmware di PlayStation 5.

La fonte di questo report è HDTVTest, un canale YouTube. Vincent Teoh ha segnalato che i nuovi televisori di Sony, in arrivo questa primavera, come l'A90K, supporteranno il VRR al lancio e che questo coinciderà con l'arrivo del supporto al VRR per PS5.

PS5

Sony stessa aveva già confermato che il VRR sarebbe arrivato su PS5, tramite un update futuro. Non avevamo informazioni di alcun tipo, però, sul quando. Ora, il report afferma che non dovrebbe mancare troppo. Ricordiamo che il VRR funziona solo tramite HDMI 2.1 e tramite televisori compatibili. Inoltre, sottolineiamo che non parliamo di informazioni ufficiali: quanto riportato potrebbe essere sbagliato o comunque impreciso.

Il Variable Refresh Rate è una tecnologia che è già disponibile nel mondo console con Xbox One X e Xbox Series X|S. Il VRR elimina lo screen tearing e riducendo lo stuttering e l'input lag, rispetto al VSync, ed è attualmente uno dei vantaggi di Xbox Series X su PlayStation 5. Dovremo attendere per vedere se l'update sia effettivamente in arrivo oppure no.