BlackBerry: gli smartphone classici sono ufficialmente morti

Gli smartphone classici del produttore BlackBerry sono ufficialmente morti da oggi 4 gennaio 2022. Parliamo di tutti quelli mossi dal BlackBerry OS, che non possono più essere utilizzati per le chiamate, i messaggi di testo, navigare sul web e le funzioni di emergenza. Di fatto sono diventati inutilizzabili.

BlackBerry aveva annunciato la data della fine del supporto dei suoi vecchi smartphone a settembre 2020. Si tratta di una delle fasi di ristrutturazione della compagnia, che negli ultimi anni ha attuato un deciso cambio di business verso soluzioni legate alla sicurezza informatica delle imprese.

BlackBerry è stata un colosso del settore della telefonia mobile per anni, tanto che alcuni suoi telefoni sono diventati praticamente iconici, soprattutto negli Stati Uniti (meno dalle nostre parti). Come molte altre realtà, anch'essa è stata però marginalizzata dal mercato dei nuovi smartphone, nato con il primo iPhone di Apple nel 2007, che ha cambiato completamente i paradigmi del settore. Piano piano le quote di mercato di BlackBerry sono state polverizzate, rendendo necessario un cambiamento deciso, per evitare il fallimento.

I tentativi di rilanciarsi sul mercato degli smartphone con soluzioni Android non sono mancate, ma sono stati abbastanza vani e non sono riusciti a raggiungere il grande pubblico. Da qui l'ingresso nel mercato della cybersecurity e l'abbandono del suo vecchio settore di punta.