FIFA 22: EA contro la Russia, nazionale e club rimossi e altri provvedimenti forse in arrivo

EA Sport ha annunciato ufficialmente di star rimuovendo la nazione russa e i club russi da FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online. La compagnia chiede la fine dell'invasione in Ucraina. Queste informazioni erano state anticipate da un leak.

Ecco la dichiarazione completa di Electronic Arts, in traduzione, pubblicata su Twitter e visibile anche poco sotto: "EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come molte altre voci nel mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell'invasione dell'Ucraina. In linea con i nostri partner di FIFA e UEFA, EA Sports ha avviato i processi per rimuovere la squadra nazionale russa e tutti i club russi dai prodotti FIFA di EA Sports, compresi: FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online. Stiamo anche valutando attivamente altri cambiamenti correlati ad altre aree dei nostri giochi. Terremo le nostre community aggiornate su qualsiasi azione intrapresa e ringraziamo i giocatori per la loro pazienza mentre lavoriamo a questi aggiornamenti."

Sono molti gli sviluppatori che hanno detto la propria e hanno agito: nel caso del team di World of Tanks, uno sviluppatore è stato licenziato, perché ha espresso supporto alla Russia per la guerra in Ucraina. Un altro esempio è Amanita Design che donerà tutti i ricavi di tre giochi per aiutare la popolazione.

Le compagnie di tutto il mondo stanno analizzando attenzione la situazione e hanno affermato che la produzione di chip non sarà bloccata dalla guerra, secondo varie compagnie