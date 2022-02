Ucraina: la produzione di chip non sarà bloccata dalla guerra, secondo varie compagnie

Secondo quanto indicato da più compagnie, l'attuale guerra in Ucraina non avrà un significativo impatto sulla produzione di chip. La linea di produzione non sarà in alcun modo bloccata.

TSMC, compagnia con sede a Taiwan, afferma che non vi saranno problemi di produzione. Il governo ha affermato che i materiali come il neon, il C4F6 e il palladio possono essere trovati in altri luoghi e sono già disponibili numerose scorte.

Inoltre, John Neuffer, Chief Executive e Presidente della Semiconductor Industry Association, ha detto: "L'industria dei semiconduttori ha vari gruppi di fornitori di materiali e gas, quindi non crediamo che vi sia un rischio immediato di interruzione della fornitura, legato alla Russia e all'Ucraina".

Un report di Bloomberg segnala che Intel ritiene che "non vi sarà alcun impatto sulla catena di produzione. La nostra strategia - basata sull'avere diverse catene di fornitura - minimizza il nostro rischio di interruzione dei lavori".

In modo simile, GlobalFoundries Inc afferma che non dovrebbe esserci alcun rischio al momento.

Ovviamente la guerra in Ucraina è fonte di preoccupazioni molto più grandi rispetto alla potenziale crisi dei semiconduttori. Le persone sono in pericolo, ma molte compagnie videoludiche stanno cercando di aiutare. Ubisoft, ad esempio, dona denaro e case sicure ai propri dipendenti ucraini.