Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka di sarah.tonin99 ci porta su una nave da guerra

Neon Genesis Evangalion sembra arrivato al proprio finale, anche a livello cinematografico, ma la passione dei fan per la serie non è ancora scemata. Come ci dimostra sarah.tonin99, uno dei personaggi preferiti è Asuka. Ecco il cosplay di Asuka su una nave da guerra.

Come potete vedere, lo scatto è stato realizzato sulla USS Iowa. Nell'anime, Asuka viene introdotta proprio mentre è a bordo di una nave da guerra, in mare aperto, dove avviene uno scontro contro un Angelo, insieme a Shinji. Il cosplay è di alta qualità, impreziosito dall'ambientazione. Il costume è perfettamente realizzato e la parrucca è di alto livello. sarah.tonin99 assomiglia anche ad Asuka e il risultato finale è notevole.

Se siete fan di Neon Genesis Evangelion, non dovete perdervi il cosplay di Asuka di shirogame_sama in tuta bianca. Ecco anche il cosplay di Asuka di donnami. Chiudiamo i nostri suggerimenti con il cosplay di Asuka firmato Nyukix.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuka realizzato da sarah.tonin99? Il personaggio di Neon Genesis Evangelion è ben realizzato, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?