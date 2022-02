POCO al MWC 2022: la conferenza in diretta domani, 28 febbraio 2022

POCO sarà presente al MWC 2022 con le sue novità, e domani 28 febbraio, a partire dalle 12.30, il nostro Pierpaolo Greco sarà in live per commentare la conferenza dell'azienda in diretta.

Sono già stati confermati il POCO X4 Pro 5G, nuovo top di gamma della compagnia cinese che si pone come un probabile rebranding del Redmi Note 11 Pro 5G, e il POCO M4 Pro 4G, che punterà a una fascia di utenza differente.

Immaginiamo tuttavia che nel corso dell'evento troveranno posto ulteriori annunci e saremo pronti a parlarne: non appena la conferenza sarà terminata, andremo ad analizzare tutti i prodotti presentati da POCO.

POCO X3 Pro, il precedente top di gamma dell'azienda cinese

Esauriti gli argomenti relativi ai nuovi smartphone Android, dalle 14.30 circa torneremo a occuparci di gameplay, e in questo caso Pierpaolo metterà momentaneamente da parte Bloodborne per cominciare la campagna di Sifu.

L'action game a base di arti marziali sviluppato da Sloclap sembra avere davvero tanto da dire e offre un'inedita struttura roguelite legata alle morti e alle rinascite del protagonista, che si ritrova invecchiato di alcuni anni a ogni nuovo tentativo.

Vi aspettiamo dunque domani, in diretta a partire dalle 12.30 con la conferenza di POCO al Mobile World Congress 2022 e poi con Sifu. Non mancate!