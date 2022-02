Tokyo Game Show 2022: le date ufficiali e gli eventi programmati, sarà di nuovo in presenza

Dopo due anni, il Tokyo Game Show 2022 tornerà a essere in presenza per tutto il pubblico. La Computer Entertainment Supplier's Association ha annunciato anche le date dell'evento: dal 15 al 18 settembre 2022. Il motto dell'evento è "Nulla ferma il gaming"

Precisamente, il 15 e la mattina del 16 settembre saranno aperti per la stampa e per gli addetti al lavoro. a partire dalle 14:00 (ora locale) del 16 settembre e per le intere giornate del 17 e del 18 settembre 2022, il Tokyo Game Show 2022 sarà aperto al pubblico.

La locandina del Tokyo Game Show 2021

Lo scorso anno, l'evento era aperto unicamente per la stampa e per gli addetti, non per il pubblico. Gli eventi erano quindi stati resi disponibili completamente in formato digitale. Anche quest'anno, vi saranno dirette (in giapponese e inglese), demo giocabili e tour virtuali per chi non può partecipare.

Vi sono alcune regole aggiuntive imposte dal governo, in ogni caso. Il numero di ingressi sarà limitato e i bambini delle elementari o più giovani non saranno ammessi.

Al Tokyo Game Show 2022 saranno presenti aree come la General Exhibition Area, più una sezione per i giochi per smartphone, una per l'eSport, per la VR/AR, una sezione indie, un'area a tema scolastico e una zona per la vendita del merchandise.

Andrà in onda anche un evento dedicato agli indie (Sense of Wonder Night 2022) e anche gli Japan Game Awards 2022. Parlando proprio di Awards, sono da poco stati annunciati i vincitori dei D.I.C.E Awards.