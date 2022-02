PS5: ancora niente VRR nel nuovo aggiornamento, scattano le polemiche

PS5 sta per ricevere un aggiornamento importante in beta previsto per oggi, 9 febbraio 2022, ma tra le tante novità annunciate mancano ancora alcune soluzioni tecniche come il VRR o l'uscita video a 1440p, cosa che ha fatto partire delle polemiche da parte degli utenti più tecnofili.

Effettivamente, sebbene il 1440p non sia mai stato preso ufficialmente in considerazione da Sony, il supporto per il VRR era in effetti atteso a breve, ma le notizie sul suo arrivo che sembra sempre prossimo si susseguono praticamente dal lancio della console, nel novembre 2020, rimanendo sempre non ufficiali.

PS5 ottiene diverse novità con il nuovo update in beta di febbraio 2022

La mancanza della caratteristica nelle informazioni ufficiali del prossimo aggiornamento in beta sembra indicare che ci sia ancora un po' da attendere prima di vedere il supporto per il Variable Refresh Rate, in attesa di informazioni ufficiali.

Già l'anno scorso, intorno a questo periodo, si parlava di VRR in arrivo a marzo 2021, poi la speranza è stata alimentata dall'arrivo della tecnologia su alcuni TV Sony come Bravia X900H e infine, proprio il mese scorso, un report segnalava l'arrivo del supporto al VRR a breve, ma questo non sembra sia presente nemmeno nel nuovo update in arrivo in beta.

Ovviamente, potrebbe comunque essere inserito all'interno del nuovo aggiornamento una volta che questo verrà distribuito al pubblico, dunque è presto per disperare, ma l'assenza di questa caratteristica non è passata inosservata a molti.



Già presente e sfruttato dal lancio da Xbox Series X|S (ma anche sugli ultimi modelli di Xbox One), il VRR è un'opzione interessante per i giocatori perché aiuta a mantenere un frame-rate stabile nei giochi, effettuando una sincronizzazione dei fotogrammi ed evitando eventuali artefatti grafici fastidiosi come screen tearing o stuttering.