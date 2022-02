Magic: The Gathering Arena - Kamigawa: A visual novel, scopriamo la storia che introduce il set

Per introdurre il nuovo set di carte di Magic: The Gathering Arena, Wizards of the Coast ha deciso di creare una storia interattiva con la quale presentare un po' di personaggi, di luoghi e di situazioni che si incontreranno nel nuovo set. Si tratta di un racconto non canonico, ovvero che non influisce direttamente sulla storia e la lore di Magic, ma nondimeno è un modo simpatico per mescolare e conoscere luoghi e volti più o meno noti.

Noi abbiamo provato la visual novel di Magic: The Gathering Arena - Kamigawa: A visual novel in anteprima per voi e vogliamo raccontarvi brevemente in cosa consiste.