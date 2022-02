The King of Fighters 15, video in stile anime presenta i personaggi del gioco

The King of Fighters 15 è protagonista di un bel trailer in stile anime che presenta il roster di personaggi disponibili nel nuovo picchiaduro, un vero e proprio cortometraggio animato che saluta il prossimo lancio del gioco previsto per questo mese.

The King of Fighters 15 ha la data di uscita fissata per il 17 febbraio 2022, dunque non manca davvero molto a vederlo in versione definitiva (salvo ovviamente ulteriori aggiunte successive), dunque è il momento di celebrarlo con questa interessante iniziativa da parte di SNK: si tratta di un video animato diretto da Masami Obari, che aveva lavorato in precedenza anche alle produzioni animate basate su Fatal Fury.

Il cortometraggio in questione serve soprattutto a mostrare i numerosi personaggi che compongono il roster di The King of Fighters 15, ognuno presente su schermo solo per qualche secondo, vista la quantità di combattenti all'interno del picchiaduro. C'è spazio giusto per qualche accenno sul background di ognuno e anche per presentare quello che dovrebbe essere il boss del gioco, con qualche piccolo elemento narrativo.

Il roster si espanderà poi ulteriormente, considerando che 12 personaggi sono previsti in arrivo nel 2022 tramite DLC, mentre all'inizio di gennaio avevamo visto trailer e immagini per Kula Diamond, sempre all'interno del folto cast del gioco in arrivo il 17 febbraio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.