The King of Fighters 15, trailer e immagini per Kula Diamond

The King of Fighters 15 torna a mostrarsi con trailer e immagini dedicati a Kula Diamond, l'ennesimo personaggio che torna nella serie SNK per entrare nel roster dell'ultimo capitolo.

Parte del Team Krohnen insieme appunto a Krohnen e Angel, Kula ha fatto il proprio esordio nella celebre serie di picchiaduro a incontri ai tempi di The King of Fighters 2000 come combattente segreta.

Perfettamente a proprio agio negli scenari più freddi, questo personaggio è dotato di poteri legati al ghiaccio e sa bene come utilizzarli in battaglia per impedire ai propri avversari di muoversi liberamente.

Kula è insomma una combattente davvero pericolosa, capace di sferrare attacchi devastanti e dotata in particolare di una Ultimate che imprigiona il nemico in un blocco di ghiaccio per poi infrangerlo con rapidi attacchi.

The King of Fighters 15 sarà disponibile a partire dal 17 febbraio nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.