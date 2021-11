The King of Fighters 15, Angel presentata con trailer e immagini

The King of Fighters 15 ha presentato Angel, la letale (e sensuale!) combattente messicana dai capelli argentati: possiamo vederla in azione con un trailer e con una serie di immagini inedite.

Come saprete, abbiamo provato la open beta di The King of Fighters XV e constatato diversi miglioramenti importanti, applicati a un sistema di combattimento che si conferma solidissimo e a un comparto tecnico migliore del previsto, specie in movimento.

E, a proposito di movimento, il video che ci introduce Angel include un bel po' di azione davvero frenetica e spettacolare, in cui la guerriera infligge devastanti colpi ai propri avversari, inclusa una Ultimate composta da una raffica di pugni e calci.

Caratterizzata da uno stile a metà strada fra il Muay Thai e la lucha libre, Angel non è una new entry per la serie, avendo debuttato nel roster di The King of Fighters 2001, militando in quel caso tra le fila del NESTS Team.

The King of Fighters 15 sarà disponibile a partire dal 17 febbraio 2022, nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.