Leggende Pokémon: Arceus, patch 1.0.2 disponibile con correzioni e novità importanti

Leggende Pokémon: Arceus si aggiorna in queste ore con la patch 1.0.2 disponibile per Nintendo Switch, che porta con sé alcune novità e soprattutto correzioni e aggiustamenti per alcune imperfezioni rilevate all'interno del nuovo gioco di Game Freak.

La patch 1.0.2 comporta correzioni ad alcuni bug principalmente, alcuni dei quali anche piuttosto importanti, che potevano impedire l'avanzamento ad alcuni giocatori nel caso in cui questi si fossero presentati in determinate circostanze, dunque il download è necessario per poter avanzare senza problemi nell'avventura.

Vediamo dunque le caratteristiche della patch 1.0.2 di Leggende Pokémon: Arceus, disponibile già dalla giornata dell'8 febbraio 2022: