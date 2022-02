Xbox Controller: update disponibile, nuove opzioni per rimappare i tasti in alpha

È disponibile in queste ore un nuovo aggiornamento per il controller di Xbox Series X|S, che porta il firmware alla versione 5.13.3143.0 e dovrebbe essere effettuabile per tutti, semplicemente accendendo la console oppure dirigendosi nella seziona apposita del sistema operativo delle console Xbox.

Non dovrebbe comportare novità particolarmente visibili nell'uso del controller, ma per quanto riguarda queste ci saranno delle opzioni interessanti nel prossimo futuro, considerando che alcune di queste sono disponibili già in queste ore per gli Alpha Insider, ovvero gli iscritti al programma di prova sugli aggiornamenti anticipati di Xbox.



In base alle ultime novità, vengono incrementante le opzioni per la rimappatura dei tasti, che comprendono anche il tasto per la condivisione di video e screenshot. Grazie alle nuove opzioni, è ora possibile assegnare una grande quantità di funzionalità diverse al tasto Share, tra le quali la possibilità di aprire la Guida Xbox, inviare un messaggio, cercare qualcosa, lanciare un'app o un gioco, mettere in pausa o controllare contenuti multimediali, modificare il volume, vedere gli obiettivi, accedere alle impostazioni e altro.



L'opzione in questione non è ancora disponibile a tutti, essendo in fase di test per gli insider, ma verrà probabilmente implementata presto con un ulteriore update del software di Xbox o del controller, in attesa di ulteriori informazioni.