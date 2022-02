Leggende Pokémon Arceus: la video analisi di Digital Foundry con risoluzione e framerate

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi dedicata a Leggende Pokémon Arceus in cui analizza risoluzione, framerate e il comparto grafico a tutto tondo della nuova esclusiva Nintendo Switch.

Stando alla analisi a cura di Thomas Morgan, Leggende Pokémon Arceus ha una risoluzione dinamica che va da un minimo di 900p a un massimo di 1080p quando Switch è collegato al dock, scendendo come di consueto a 720p in modalità portatile, in entrambi i casi non è presente alcun filtro anti aliasing. A livello visivo non ci sono grandi differenze tra le due modalità, se non un texture filtering di qualità lievemente inferiore in modalità portatile.

Digital Foundry afferma che Leggende Pokémon: Arceus gira a un massimo di 30fps, con il framerate che risulta piuttosto stabile in modalità portatile, mentre in docked si registrano dei piccoli cali di brevissima durata quando lo schermo è affollato di elementi, come nel Villaggio Giubilo o quando si vola con Braviary, probabilmente dovuti ai limiti della GPU della console.

Per il resto, Digital Foundry, che in passato aveva paragonato l'ultima fatica di Game Freak a un gioco del 1999, ha mosso a Leggende Pokémon Arceus critiche al comparto grafico simili a quelle di tanti altri giocatori. Vengono citati pop-in vistosi, un mondo di gioco che appare piatto e senza vita se visto da una posizione elevata e ombre che vengono renderizzate solo per gli elementi in prossimità del giocatore. Tra le altre criticità citate, anche dei fastidiosi artefatti grafici all'interno di grotte e altri luoghi al chiuso e un livello di dettaglio delle texture che lascia piuttosto a desiderare nel 2022.

Vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus è disponibile dal 28 gennaio in esclusiva per Nintendo Switch. Se vi serve una mano sulle nostre pagine trovate diverse guide, come ad esempio quella su come ottenere Eevee e tutte le sue evoluzioni e dove trovare tutti e 28 gli Unown sparsi per Hisui.