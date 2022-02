Resident Evil, chiusa la causa di Capcom per le immagini rubate all'artista Judy A. Juracek

La causa tra Capcom e l'artista Judy A. Juracek per alcune foto rubate usate nei Resident Evil, in particolare in Resident Evil 4, si è chiusa con un accordo amichevole. A darne annuncio è stato lo studio legale St Onge Steward Johnston and Reeds LLC reads con un comunicato stampa, in cui si può leggere:

"Capcom e Judy Juracek hanno risolto in via amichevole la loro disputa riguardante 57 / 5.000 Risultati della traduzione il presunto uso delle foto della signora Juracek nei giochi di Capcom. Il 7 febbraio 2022 la richiesta di archiviazione è stata depositata presso il distretto del Connecticut per porre fine alla causa."

Le parti non hanno svelato i termini dell'accordo, che evidentemente hanno soddisfatto sia Capcom, sia la Juracek. La causa fu depositata a giugno 2021, con la Juracek che accusò Capcom di aver utilizzato più di 80 foto del suo libro "Surfaces" senza consenso, per più di 200 volte, compresa una usata per realizzare il logo di Resident Evil 4.

Non è la prima volta che Capcom viene accusata di copiare opere sottoposto al diritto d'autore per i suoi giochi. Sempre nel corso del 2021, il regista olandese Richard Raaphorst ha accusato la compagnia giapponese di aver copiato una sua creatura, vista nel film Frankenstein's Army, per Resident Evil Village.