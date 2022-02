Nintendo Direct: tra conferme, rumor e possibili sorprese, cosa possiamo aspettarci?

Come probabilmente già saprete, alle 23:00 di domani, mercoledì 9 febbraio 2022, ci sarà un nuovo Nintendo Direct, il classico appuntamento con annunci, trailer e aggiornamenti sui giochi in arrivo su Nintendo Switch, in questo caso con un focus particolare su quelli previsti per la prima metà dell'anno. Considerando una durata di circa 40 minuti, i titoli praticamente confermati e la miriade di rumor delle ultime settimane, di carne al fuoco potrebbe essercene parecchia. Cosa possiamo aspettarci dunque dallo showcase di domani?

Dato che il Direct sarà dedicato ai giochi in arrivo nella prima metà del 2022 è scontata la presenza di titoli con data di uscita o una finestra di lancio fissata nei prossimi mesi. Dunque, ci aspettiamo di vedere trailer e/o gameplay di Triangle Strategy (4 marzo), il nuovo RPG strategico di Square Enix con ambientazione fantasy medievale e che eredita lo stile visivo dell'apprezzato Octopath Traveler, nonché Kirby e la Terra Perduta (25 marzo), la nuova avventura dell'iconica palletta rosa in 3D con un'impostazione simile a Super Mario Odyssey.

Nel mezzo ci sarà sicuramente spazio anche per Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (primavera), il remake per Nintendo Switch dei due capitoli originali usciti su Gambe Boy Advance con grafica ed elementi di gameplay rielaborati, e Chocobo GP (10 marzo), il coloratissimo racing con kart di Square Enix con protagonisti gli iconici pennuti gialli di Final Fantasy.

Non possiamo non citare poi altri giochi confermati per il 2022 come Splatoon 3, Bayonetta 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, con possibili aggiornamenti da parte di Nintendo sullo stato dei lavori.

Per quanto riguarda le possibili sorprese, non sarebbe un listone dei desideri di un Direct se non citassimo Hollow Knight Silksong e chissà magari questa sarà davvero la volta buona per una data di uscita ufficiale e novità (frase che sa tanto di déjà vu).

Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, quali annunci vi aspettate?

Come sappiamo il Direct durerà circa 40 minuti, dunque sarà un appuntamento piuttosto corposo quindi ci aspettiamo diverse sorprese. E per quanto sarà "principalmente" sui giochi della prima metà del 2022, Nintendo potrebbe stuzzicare i giocatori con qualche nuovo titolo in uscita nel tardo 2022 o nel 2023, cosa già avvenuta in passato, ad esempio, con il reveal di Splatoon 3. In tal senso di rumor negli ultimi mesi ne sono usciti a bizzeffe e per tutti i gusti, ma prenderemo in esame quelli più credibili.

Xenoblade Chronicles 3 è uno di quelli senza dubbio più interessanti. Il gioco è stato protagonista di diverse voci di corridoio, alcune delle quali affermano che lo sviluppo è nelle fasi finali. Inoltre, il compositore della serie, Yasunori Mitsuda, ha anticipato ai suoi fan su Twitter che questo mese verrà presentato uno dei progetti a cui sta lavorando, uno dei quali sappiamo essere di grosse dimensioni. Anche Metroid Prime Remaster e un nuovo Fire Emblem sono stati citati da diversi insider nei mesi passati e anche in questo caso sembrerebbe che i lavori siano a buon punto per entrambi i giochi.

Nella lista degli annunci papabili troviamo anche Batman: Arkham Collection per Nintendo Switch, potenzialmente svelata in anticipo da un rivenditore francese, ovvero una raccolta che include i capitoli Arkham Asylum, City e Knight. Sempre rimanendo in tema di remaster, secondo l'insider Nate the Hate su Switch nel 2022 arriveranno Persona 4 Golden e Final Fantasy Pixel Remaster. Due soffiate a nostro avviso credibili, dato che il primo era apparso sul sito ufficiale di Atlus, mentre per quanto riguarda la raccolta dei primi capitoli di Final Fantasy, la stessa Square Enix in passato aveva manifestato la volontà di pubblicarla su altre piattaforme oltre a PC e dispositivi mobile.

Altre voci di corridoio particolarmente interessanti sono arrivate nelle ultime settimane. In particolare si è parlato di un altro gioco con protagonista Kirby oltre a La Terra Perduta e un possibile sequel di 1-2 Switch, titolo non particolarmente apprezzato ma che comunque ha venduto milioni di copie al lancio della console. Zombie Army 4: Dead War è un altro titolo papabile, dato che di recente è stato classificato dal PEGI.

Ci sembra altamente improbabile, invece, il reveal di Mario Kart 9 di cui tanto si è parlato di recente, considerando che l'ottavo capitolo ha superato il traguardo delle 50 milioni di copie vendute nel mondo e risulta uno dei titoli più gettonati tutt'oggi, dato che figura spesso nelle prime posizioni delle classifiche di vendita.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal Nintendo Direct di domani, mercoledì 9 febbraio 2022? Fatecelo sapere nei commenti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Multiplayer.it seguirà in diretta l'evento, traducendo e commentando in tempo reale le novità annunciate sul nostro canale Twitch.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.