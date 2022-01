Zombie Army 4: Dead War per Nintendo Switch classificato dal PEGI, annuncio in arrivo?

PEGI, l'ente per la classificazione dei videogiochi in Europa, ha aggiunto al suo database Zombie Army 4: Dead War per Nintendo Switch, suggerendo così un imminente annuncio ufficiale da parte di Rebellion.

Come riporta Nintendolife il PEGI ha aggiunto la versione Nintendo Switch al suo database con data di uscita "segnaposto" fissata allo scorso 31 dicembre. La scheda successivamente è stata rimossa, ma rimane comunque un possibile indizio di un porting per Nintendo Switch di Zombie Army 4.

La scheda relativa alla versione Nintendo Switch di Zombie Army 4: Dead War del PEGI

In fondo in passato su Switch sono arrivati anche Sniper Elite 4 e Zombie Army Trilogy, ovvero la trilogia con i primi tre giochi della serie, segno che Rebellion è piuttosto interessata al bacino di utenti Nintendo.

Per chi non lo sapesse Zombie Army è nata come serie spin-off di Sniper Elite e condivide con questa l'ambientazione storica. Ovviamente in questo caso è chiaramente una reinterpretazione fantastica in chiave horror con i sempreverde mangiacervelli. Ambientato nel 1946, Zombie Army 4: Dead War mette in scena il ritorno di Hitler dall'inferno con tutte le sue truppe di zombie nazisti che gli utenti possono affrontare con gli amici nella modalità cooperativa a quattro persone.