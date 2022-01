AMD e Intel preannunciano grosse novità in ambito CPU al CES 2020, oggi

La giornata di oggi si presenta particolarmente interessante al CES 2020 sul fronte delle CPU, considerando che si terranno le presentazioni sia di AMD che di Intel, con entrambe intenzionate a presentare nuovi prodotti di grosso calibro in questo ambito.

La presentazione con "product premiere" di AMD si terrà alle ore 16:00 di oggi e ovviamente ne riporteremo le novità principali su queste pagine: non ne sappiamo ancora molto, ma è probabile che in questa occasione venga presentata la nuova generazione di CPU Ryzen con Zen 4 prevista per il 2022, cosa che rappresenta un po' una tradizione per AMD al CES.



Tra le novità attese per questa nuova versione c'è l'utilizzo della V-Cache 3D che dovrebbe garantire notevoli miglioramenti in performance. D'altra parte, le CPU Zen 4 dovrebbero comportare evoluzioni "esaltanti per i giocatori", in base a quanto riferito in passato dalla compagnia.

La conferenza di Intel è invece fissata per oggi alle ore 19:00 italiane, e a quanto pare si basa su una specifica considerata chiave per le novità che verranno introdotte: "5,5 GHz", come riferito dalla compagnia.



Questi dovrebbe essere il boost clock raggiungibile dalle nuove CPU che verranno presentate, con un incremento di 300 MHz rispetto al massimo raggiungibile sul prodotto flagship attuale, il Core i9-12900K (5,2 GHz). Secondo quanto riportato da alcune voci, la nuova CPU di Intel dovrebbe essere Core i9-12900KS, dunque un'evoluzione diretta di quella presentata alla fine del 2021, con uscita probabilmente prevista nel primo trimestre del 2022.