Apple vale 3 bilioni di dollari in borsa, è la prima compagnia al mondo

Apple inaugura il 2022 con un traguardo straordinario: è la prima compagnia al mondo ad aver raggiunto quota 3 bilioni di dollari (3.000.000.000.000) di valore nel mercato azionario. Fondamentalmente, il valore delle azioni della compagnia è aumentato del 5.800% sin da quanto è stato presentato l'iPhone nel 2007.

Ieri, 3 gennaio 2022, il prezzo delle azioni Apple ha superato i 182 dollari. Ci sono oltre 16,4 miliardi di azioni sul mercato, da qui l'incredibile cifra di 3 milia miliardi di dollari di valore complessivo. In pratica più del PIL di interi paesi come Francia, Inghilterra e anche l'Italia.

Tra l'altro parliamo anche di una crescita piuttosto rapida: nel 2018 Apple aveva raggiunto quota 1 bilione di dollari, salendo poi ai due bilioni di dollari nel 2020. E pensare che la casa di Cupertino era sull'orlo del fallimento alla fine degli anni '90 ed è stata salvata da un investimento da 150 milioni di dollari da parte di Microsoft.

Giusto per fare un confronto, Microsoft è quota 2,5 bilioni di dollari in capitalizzazione, Alphabet a 1,927 bilioni di dollari e Tesla a 1,19 bilioni di dollari. I colossi del mercato videoludico nemmeno si avvicinano a tali cifre: Activision Blizzard è a quota 52,27 miliardi di dollari in capitalizzazione, mentre EA arriva "solo" a 38,1 miliardi di dollari.

Uno dei mercati più redditizi per Apple è senza dubbio quello degli smartphone. A tal proposito, stando ad alcune voci di corridoio e dei render apparsi in rete, iPhone 14 non avrà il notch ma piuttosto un display con hole punch.