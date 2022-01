iPhone 14 senza notch e con hole punch nel display secondo nuove voci e render

iPhone 14 potrebbe presentarsi senza notch e con il tipico hole punch inserito nel display per ospitare la fotocamera frontale, in base a quanto emerso da nuove voci di corridoio con tanto di render a corredo, in attesa di conoscere le informazioni ufficiali sul nuovo smartphone Apple del 2022.

L'idea arriva da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg specializzato in tecnologia, il quale nella nuova newsletter Power On condivide le proprie previsioni su iPhone 14, oltre che sui nuovi prodotti della serie Mac.

iPhone 14, un render non ufficiale senza notch

Secondo Gurman, Apple dovrebbe abbandonare l'iconico notch in favore di un punch hole, soluzioni ormai standardizzata per la maggior parte di smartphone sul mercato.

I nuovi display con punch hole dovrebbero essere sviluppati per Apple da Samsung e LG, utilizzando le tecnologie standard per gli smartphone di nuova generazione. Tuttavia, per quanto riguarda iPhone 14 si presenta un problema aggiuntivo che potrebbe portare a una soluzione alternativa: oltre alla fotocamera frontale, la parte davanti dello smartphone deve anche ospitare i dispositivi per la rilevazione del Face ID, cosa che dovrebbe richiedere una soluzione personalizzata.

Secondo alcune informazioni, Apple potrebbe adottare dei sensori appositi inseriti direttamente all'interno del display, cosa che riserverebbe l'hole punch alla sola fotocamera frontale, ma si tratta solo di voci di corridoio, al momento. Nel frattempo, è emerso anche che iPhone 14 Pro potrebbe avere fotocamera da 48 Megapixel e 8 GB di RAM, oltre a storage da 2 TB.